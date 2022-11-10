Награждение в Саратове

Сегодня, 10 ноября, в Саратове генерал-лейтенанта Николая Ситникова наградили знаком «Почетный сотрудник МВД», о чем сообщает пресс-служба регионального главка.

За образцовое исполнение служебных обязанностей и успехи нагрудный знак МВД России «Почетный сотрудник МВД» получил начальник полиции ГУ МВД России по региону полковник полиции Виталий Тимошин.

Наградной пистолет Макарова вручен начальнику отдела МВД России по Петровскому району Саратовской области полковнику полиции Алексею Панферову.

За особые заслуги медалью МВД России И.Д. Путилина награжден замначальника полиции Виталий Бойко.

Девять сотрудников различных подразделений и служб получили медаль «За доблесть в службе», восемь – почетные грамоты, а двое благодарности Министра внутренних дел Российской Федерации.

Почетной грамотой ГУ МВД России по Саратовской области награждены 96 сотрудников, нагрудными знаками МВД России «За отличную службу в МВД» – 70 сотрудников, объявлена благодарность 89 сотрудникам.