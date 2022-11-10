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НовостиЗдоровье10 ноября 2022 12:22

Более 80 процентов взрослого населения Саратовской области сделали прививку от коронавируса

Наталия Калинина

На сегодня, 10 ноября, более 80 процентов взрослого населения Саратовской области сделали прививку от коронавируса, об этом на очередном брифинге сообщил министр здравоохранения области Олег Костин.

В регионе развернуто 115 коек для зараженных коронавирусом, из них 34 остаются свободными.

Всего в области прививку от коронавируса сделали 1 703 399 человек, среди них 4 930 подростков. Недавно саратовцы опробовали новую назальную вакцину, в регион уже поступили 306 тысяч доз.

Напомним, прививку уже сделали 727 435 жителей области.