На сегодня, 10 ноября, более 80 процентов взрослого населения Саратовской области сделали прививку от коронавируса, об этом на очередном брифинге сообщил министр здравоохранения области Олег Костин.

В регионе развернуто 115 коек для зараженных коронавирусом, из них 34 остаются свободными.

Всего в области прививку от коронавируса сделали 1 703 399 человек, среди них 4 930 подростков. Недавно саратовцы опробовали новую назальную вакцину, в регион уже поступили 306 тысяч доз.

Напомним, прививку уже сделали 727 435 жителей области.