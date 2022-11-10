В Саратове житель коммуналки случайно устроил пожар и задохнулся в дыму

Сегодня ночью, 10 ноября, житель Ленинского района Саратова случайно устроил пожар и задохнулся в дыму. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Инцидент произошел на улице Благодарова в 2.34. Загорелась квартира на первом этаже девятиэтажного дома. В доме квартиры коммунального типа, с общей кухней и санузлом. Задымление в одной из комнат заметили соседи, они и вызвали пожарных. Оказалось, что внутри горели вещи на площади 2 квадратных метра. Также там находилось тело 65-летнего хозяина комнаты, он задохнулся в дыму.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем погибшего. Работали на месте 2 пожарных расчета.