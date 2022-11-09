Бывший сотрудник Саратовской прокуратуры продолжит работу в ЛНР

Фото: Ульмян Наминов / Прокуратура Саратовской области

Ульмян Наминов, в прошлом работавший одним из заместителей прокурора Саратовской области Сергея Филипенко, назначен на руководящую должность в управлении ведомства в Луганской народной республике. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры освобожденного региона.

Релиз уточняет, что 8 ноября в Луганске сотрудникам надзорного органа были представлены новые руководители, назначенные на работу в регион приказом генерального прокурора России Игоря Краснова.

Должность и.о. прокурора ЛНР получил Глеб Михайлов (ранее исполнял обязанности зампрокурора в Дагестане), исполняющим обязанности его первого заместителя – Ульмян Наминов. Кроме бывшего сотрудника Саратовской прокуратуры Михайлов получил еще двух заместителей – Алексея Вахрушева и Кирилла Грекова.

Наминов – уроженец Элисты, ему 47 лет, в 1998 году он закончил Ростовский государственный университет и с того же года работает в системе органов внутренних дел.

В прокуратуре Наминов с 2002 года – он занимал различные должности в Калмыкии и Чечне, а в октябре 2020 года был назначен в Саратовскую область.

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