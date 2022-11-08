В Саратовской области объявлен карантин от болезни Ньюкасла у птиц

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В Вольском районе Саратовской области объявлен карантин из-за заболевания домашней птицы болезнью Ньюкасла. Соответствующий приказ подписал начальник управления ветеринарии регионального правительства Алексей Балалаев.

Очаг заражения был выявлен в селе Широкий Буерак. В личном подсобном хозяйстве на Молодежной улице, 8/2 была обнаружена зараженная птица. В связи с этим на территории с 3 ноября установлены ограничительные мероприятия.

Болезнь Ньюкасла – это неизлечимое заболевание домашней птицы, при котором смертность достигает 60 процентов. В замороженных тушках кур вирус не погибает свыше 800 дней.