В Саратове отреставрируют дом начала ХХ века

Фото: 2ГИС

В Саратове собственников дома по адресу Зарубина, 35 обязали на личные средства отреставрировать дом №35 по улице Зарубина. Об этом сообщает постановление на официальном портале мэрии города, опубликованное 9 ноября.

Согласно документу за подписью и.п. главы Саратова Лады Мокроусовой, реставрацию необходимо закончить к 31 июля 2023 года. Дом входит в объекты культурного наследия области, его построили в начале ХХ века. Здание входит в комплекс «Ансамбля верхнего базара», над которыми работал известный архитектор Алексей Салько.

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