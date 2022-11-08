В Саратове отреставрируют дом начала ХХ века

Фото: 2ГИС
В Саратове собственников дома по адресу Зарубина, 35 обязали на личные средства отреставрировать дом №35 по улице Зарубина. Об этом сообщает постановление на официальном портале мэрии города, опубликованное 9 ноября.
Согласно документу за подписью и.п. главы Саратова Лады Мокроусовой, реставрацию необходимо закончить к 31 июля 2023 года. Дом входит в объекты культурного наследия области, его построили в начале ХХ века. Здание входит в комплекс «Ансамбля верхнего базара», над которыми работал известный архитектор Алексей Салько.
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