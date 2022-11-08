Александр Бастрыкин потребовал от Саратовского управления предоставить документы по смерти мужчины в больнице

Александр Бастрыкин / Фото: Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по результатам расследования уголовного дела по факту смерти мужчины в больнице в Саратовской области. Об этом сообщает официальное сообщество «Приёмная Председателя СК России» во «ВКонтакте».

Ранее к Бастрыкину в этом сообществе обратилась жительница нашего региона. В конце 2020 года ее мужа госпитализировали с подозрением на инсульт. Женщина уверена, что состояние ее супруга ухудшилось из-за неверно выбранной тактики лечения – он скончался от отека мозга и внутримозгового кровоизлияния при поступлении в реанимацию.

Следственный комитет по Саратовской области расследовал уголовное дело по факту гибели мужчины, но в июле этого года оно было прекращено. Супруга погибшего не согласилась с указанным саратовскими следователями решением и его аргументацией.

Глава федерального ведомства потребовал от главы Следственного комитета по Саратовской области Анатолия Говорунова предоставить документы о ходе расследования уголовного дела и причинах его прекращения. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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