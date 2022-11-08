Сегодня, 8 ноября, суд в Саратове не отменил обвинительный приговор адвокату Темуру Даврешяну, о чем сообщает пресс-служба Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Речь идет о бывшем заведующем Ртищевским филиалом Саратовской специализированной коллегии адвокатов Темуре Даврешяне, обвиненном в мошенничестве в крупном размере.

В 2018 году Даврешян взял со своего клиента 1 миллион рублей, обещая взамен передать их должностным лицам Ртищевского районного суда и обеспечить тому победу в иске по гражданскому делу. Деньги он на деле никому не передал, а потратил.

В 2020 году Даврешян взял со своего подзащитного еще миллион, обещая взамен спасти его от наказания по уголовному делу. Деньги он также присвоил, однако потратить не успел, потому что был задержан сотрудниками УФСБ.

По приговору Аткарского городского суда Саратовской области Даврешяна отправили в колонию общего режима на 3,5 года. Сторона защиты сообщала о многочисленных нарушениях во время следствия и подавала апелляцию, однако суд не нашел оснований для пересмотра приговора.

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