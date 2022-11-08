Замминистра информации Саратовской области стал Антон Закурдаев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
В региональном правительстве продолжаются кадровые перестановки. Заместителем министра информации и массовых коммуникаций назначен Антон Закурдаев.
Ранее Закурдаев возглавлял пресс-службу администрации Саратова, работал помощником экс-депутата облдумы Зинаиды Самсоновой, был исполняющим обязанности заместителя председателя комитета по общественным связям и национальной политике правительства Саратовской области.
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