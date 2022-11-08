Фото: «Саратов Life»

Саратовцев возмутил билборд с надписью «Я худею», где уменьшили одну букву. На него обратил внимание один из подписчиков паблика «Саратов Life» ВКонтакте.

Фото рекламного щита со спорной надписью разместил в паблике Алексей Канаков. Многие горожане посчитали, что реклама ресторана роллов и суши «Сытый угорь» неуместна и неприлична.

Между тем многие пользователи отметили, что такой агрессивный маркетинг работает.

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