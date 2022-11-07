Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 7 ноября, в Саратове экипаж ДПС попал в аварию на Большой Горной, о чем сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.
По предварительной информации, авария произошла в 13:27 около дома № 274 на Большая Горная. Служебная «Лада Гранта» ДПС, за рулем которой был 28-летний сотрудник, столкнулась в Hyundai Solaris, которой управлял 31-летний мужчина.
В результате ДТП водителя иномарки доставили в больницу. Все обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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