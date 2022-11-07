Семейная пара из Энгельса отметила 65-летие свадьбы

Фото: Управление по делам ЗАГС Правительства области

В Энгельсе 6 ноября сотрудники районного отдела ЗАГС поздравили Анатолия и Надежду Часовых с 65-ой годовщиной свадьбы.

Пара познакомилась летом 1957 года в сельском клубе на танцах, уже 6 ноября заключили брак. Супруги всю жизнь проработали в школе – Анатолий Максимович был учителем физики и черчения, позже стал директором СОШ в селе Шумейка. Наталья Егоровна обучала детей химии и биологии.

Анатолий и Наталья Часовые – ветераны труда, за свою работу награждены многочисленными почетными грамотами.

На пенсии супруги участвовали в воспитании трех внуков и двух правнуков.

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