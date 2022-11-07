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НовостиОбщество7 ноября 2022 7:43

Саратовстат назвал самые густонаселенные районы Саратовской области

Евгений Бадиков

Саратовстат назвал самые густонаселенные районы Саратовской области. Информация об этом, основанная на Всероссийской переписи населения, обнародована на официальном портале ведомства.

Первое место занял Энгельсский район с численностью населения в 309,2 тысячи человек, что на 8,5 процентов выше, чем в 2010 году - 285 тысяч. Кроме того, в пятерку лидеров по численности населения вошли Балаковский, Балашовский, Вольский и Марксовский районы.

В Краснопартизанском районе проживает меньше всего человек - 9,5 тысячи жителей, и население уменьшилось аж на 27 процентов в сравнении с показателями 2010 года. Также в пятерку наименее населенных районов Саратовской области вошли Турковский, Балтайский, Духовницкий и Воскресенский МР.

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