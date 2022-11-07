Саратовстат назвал самые густонаселенные районы Саратовской области. Информация об этом, основанная на Всероссийской переписи населения, обнародована на официальном портале ведомства.

Первое место занял Энгельсский район с численностью населения в 309,2 тысячи человек, что на 8,5 процентов выше, чем в 2010 году - 285 тысяч. Кроме того, в пятерку лидеров по численности населения вошли Балаковский, Балашовский, Вольский и Марксовский районы.

В Краснопартизанском районе проживает меньше всего человек - 9,5 тысячи жителей, и население уменьшилось аж на 27 процентов в сравнении с показателями 2010 года. Также в пятерку наименее населенных районов Саратовской области вошли Турковский, Балтайский, Духовницкий и Воскресенский МР.

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