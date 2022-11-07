В Саратовской области лишь треть семей с детьми может позволить себе аренду квартиры

Рейтинг РИА Новости

В Саратовской области лишь треть семей с двумя детьми может позволить себе снимать двухкомнатную квартиру. К таким выводам пришли аналитики РИА Новости.

В рейтинге регионов по доступности аренды жилья за 2022 год Саратовская область занимает 45 место из 89. Лишь 35,2 процента семей с двумя детьми могут позволить себе снимать двухкомнатную квартиру в регионе. Для внесения арендной платы и оплаты повседневных расходов такой семье потребуется суммарный доход в 69,4 тысячи.

Лидерами рейтинга предсказуемо стали северные регионы: Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономный округ. Там могут себе позволить снимать квартиры более двух третей семей.