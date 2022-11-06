Водители двух саратовских маршруток развязали конфликт, не поделив пассажиров. Видеозаписью произошедшего поделился один из очевидцев в группе ВКонтакте «Саратов Онлайн».

- Я, конечно, понимаю, что эмоции и битва за пассажиров вечная, но это перебор. Жалоба на водителей. 99 маршрутка. Начали подрезать друг друга, потом один из водителей зашёл к другому, начал орать на своём языке и пытался вступить в драку. Тем самым они задержали движение на 15 минут. На пассажиров не реагировали, хамили. Звонили в милицию, толку никакого, - высказался недовольный пассажир.

Подписчики группы в комментариях оставили немало гневных комментариев в адрес водителей и городской администрации, однако пресс-служба самой администрации на этот раз не оставила под постом никаких сообщений.

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