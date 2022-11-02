Роман Чуйченко: печатные СМИ переживают сложные времена из-за производственных издержек

Заседание круглого стола 02.11.22

Печатные СМИ переживают сложные времена из-за производственных издержек, об этом сегодня, 2 ноября, заявил председатель комитета по информационной политике Роман Чуйченко на заседании круглого стола.

- Киоски выполняют социальные, а не экономические функции. Интернет не дает тех же смыслов, какие дают печатные СМИ. Люди к печатному слову относятся с большим доверием. Федеральными органами неоднократно давались наставления о поддержке киосков и павильонов прессы.

Надо придумать, как дать газетам возможность развиваться. К точкам по продаже мороженого, шаурмы вопросов нет, к ним более лояльны. Нужно понять, как государство может помочь точкам печатной продукции развиваться, - заявил Роман Чуйченко.

Позицию председателя комитета поддержал министр печати Саратовской области Александр Колоколов.

- Сокращение возможностей печатной продукции – это проблема, которую нужно решать, печатникам нужно помогать. Это полномочия и желание в том числе нашего министерства. Газета – хранитель классической журналистики, которой с каждом годом все меньше. Для районов области этот вопрос стоит наиболее остро. Районная газета для них – главный источник информации, - заявил Колоколов.

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