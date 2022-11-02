Средняя зарплата водителя в Саратовской области составляет 65 тысяч рублей

Средняя зарплата, предлагаемая водителям в Саратовской области, составляет 65 тысяч рублей. Таковы данные сервиса по поиску работы hh.ru.
При этом эксперты отмечают, что водители без опыта работы в среднем устраиваются за зарплату на 10 тысяч рублей меньше, то есть на 55 тысяч рублей.
За последний месяц спрос на вакансию водителя в регионе вырос на 67 процентов. Дефицит водителей наблюдается во всех регионах Поволжья.
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