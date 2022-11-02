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НовостиПолитика2 ноября 2022 6:39

Роман Бусаргин провел кадровые назначения в правительстве Саратовской области

Евгений Бадиков

Роман Бусаргин провел кадровые назначения в правительстве Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Согласно постановлению Губернатора Саратовской области Роман Бусаргина назначены:

на должность министра - председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства был назначен Александр Гаврилов, а на должность начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции правительства области - Александр Данилов.

Ранее оба чиновника занимали аналогичные должности в прошлом составе кабинета министров.

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