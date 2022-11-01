фото: архив КП

В Заводском районе собаки вновь покусали детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Вчера, 31 октября, в Заводском районе Саратова бездомные собаки покусали 8-летнего мальчика и 16-летнюю девушку. Рядом с домом 6Б на 4-м проезде имени Чернышевского собака укусила мальчика за голень, после чего ему потребовалась медпомощь. На девушку же напала собака в парке имени Гагарина.

Обстоятельства уточняются.

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