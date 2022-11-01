Фото: Следственный комитет по Саратовской области
В Базарно-Карабулакском районе мужчина погиб после взрыва газа в доме. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.
В доме по улице Колхозная села Алексеевка Базарно-Карабулакского района области 23 октября произошел взрыв бытового газа, 66-летний мужчина был госпитализирован с ожогами.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 1 ноября мужчина скончался. Ведомство выясняет обстоятельства случившегося – следователи провели осмотр места происшествия и тела погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели.
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