Фото: Следственный комитет по Саратовской области

В Базарно-Карабулакском районе мужчина погиб после взрыва газа в доме. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

В доме по улице Колхозная села Алексеевка Базарно-Карабулакского района области 23 октября произошел взрыв бытового газа, 66-летний мужчина был госпитализирован с ожогами.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 1 ноября мужчина скончался. Ведомство выясняет обстоятельства случившегося – следователи провели осмотр места происшествия и тела погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели.

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