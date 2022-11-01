Жительница Балаковского района заколола сожителя из-за неубранной квартиры

Жительница Балаковского района Саратовской области заколола сожителя из-за неубранной квартиры. Завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Балаково в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Саратовской области.

Как выяснили следователи, в квартире на улице Красноармейская ночью 16 июля этого года женщина повздорила с сожителем, который отказался помочь ей с уборкой, и ударила его ножом в живот во время ссоры. Позже она вызвала пострадавшему скорую помощь, которая госпитализировала мужчину, но 5 августа он скончался.

Судмедэксперты выяснили, что причиной смерти стала колото-резаная рана живота. Злоумышленнице предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Сообщается, что женщина не признала свою вину в преступлении, но следствие собрало достаточную доказательную базу и передало материалы дела в суд.

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