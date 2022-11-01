В Саратовской областной Думе обсудили инвестпривлекательность районов

фото: Юлия Витулева

Сегодня, 1 ноября, в ходе заседания «круглого стола» Саратовской областной думы «О мерах по повышению инвестиционной привлекательности муниципальных районов Саратовской области» в ходе предметного разбора инвестпривлекательности отдельных районов области о Красноармейском районе отчитывалась первая замглавы района Елена Наумова.

По словам чиновницы, у района плодотворные отношения с Корпорацией развития Саратовской области и министерством инвестиционного развития.

— Мы знаем свои точки роста и где мы можем реализовать свои проекты. Красноармейский район обладает богатым туристическим потенциалом. Нашими предпринимателями разработаны два проекта в селе Золотом и в селе Ахмат, работа над Утесом Степана Разина, взаимодействие с минкультом области. Общаемся с Корпорацией развития касательно залежей мела в селе Некрасово. Звучал вопрос о судьбе машиностроительного завода, который в данный момент находится в частной собственности, все площади завода демонтированы, остались лишь часть коммуникаций, — высказалась замглавы.

Инвестиционная привлекательность района опирается на трудовые ресурсы, в следствие чего к чиновнице обратились по факту закрытия техникума, на что жаловались местные жители.

— Любое образовательное учреждение ценно, но этот колледж дублировал колледж-филиал РАНХиГС. По статистике, из 120 выпускников-девятиклассников 100 уходили в колледж РАНХиГС. Колледж оставался не наполненным. Учебное заведение открывалось как базовое при автомобилестроительном заводе, который закрыт более 20 лет. Ежегодно не выполнялись контрольные цифры приема. Держались пустое учреждение нецелесообразно, — заявила Наумова.

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