День народного единства в Саратове отметят без салютов

На День народного единства в Саратове проведут экскурсии, фестивали и концерты. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Сегодня, 1 ноября, в Доме культуры химиков в 11.00 пройдет игровой спектакль «Игры народов Поволжья», а в 16.00 в клубе «Арлекин» состоится мастер-класс по изготовлению броши триколор.

Завтра, 2 ноября, в муниципалитетах проходят выставки, викторины и экскурсии. В 15.00 в Городском доме национального творчества саратовцев ждет концерт «Мы – единое целое».

3 ноября в бассейне «Саратов» пройдут соревнования по прыжкам в воду среди молодежи. 3 и 4 ноября Саратов также примет участие во Всероссийской акции «Ночь искусств».

4 ноября в музее-усадьбе имени Чернышевского в 11.00 и 12.00 организованы тематические экскурсии.

В 14.00 саратовцев пригласят на фестиваль национальных культур Поволжья «Возьмемся за руки, друзья».

Программа праздничных мероприятий

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