Роман Бусаргин встретился с мобилизованными из Саратовской области

Мобилизованные и Роман Бусаргин

Роман Бусаргин встретился с мобилизованными саратовцами, о чем пишет в своем Телеграм-канале.

Сейчас военные находятся в одном из летних лагерей. Специально для них провели отопление. Как сообщает губернатор, бойцы задавали много вопросов о поддержке семей и кредитных каникулах. В правительстве области работает горячая линия для семей мобилизованных – 21-00-21 (позвонить можно с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу).

- Совместно с общественными организациями мы обеспечим бойцов дополнительным снаряжением (в список войдут спальные мешки, балаклавы, термобелье, подшлемники и многое другое). Будут также резиновые сапоги и дождевики. Областная служба спасения уже выдает их, - заявил Роман Бусаргин.

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