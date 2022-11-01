На сегодня, 1 ноября, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 113 жителей. Всего в регионе зарегистрировано 296 669 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 289 431 человек, за сутки — 320.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 17 лет — 11;
- 18-29 лет — 14;
- 30-49 лет — 29;
- 50-64 лет — 23;
- 65 и старше — 36.
Все зараженные поступили с признаками ОРВИ.
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