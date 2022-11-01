На сегодня, 1 ноября, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 113 жителей. Всего в регионе зарегистрировано 296 669 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 289 431 человек, за сутки — 320.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 17 лет — 11;

- 18-29 лет — 14;

- 30-49 лет — 29;

- 50-64 лет — 23;

- 65 и старше — 36.

Все зараженные поступили с признаками ОРВИ.

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