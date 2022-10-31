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Старший сержант Шорин из Энгельса погиб на территории Украины в ходе СВО. Об этом сообщает администрация Энгельсского района.

Андрей Юрьевич Шорин родился 15 мая 1984 года в селе Дмитриевка Духовницкого района Саратовской области. С 2003 года Андрей Юрьевич проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

В 2011 Андрей Юрьевич продолжил службу в армии по контракту. Участвовал в спецоперациях в Дагестане, Крыму, Сирии, Таджикистане, Украине. За отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях и при проведении специальных операций в условиях, сопряженных с риском для жизни, Андрей Юрьевич дважды был удостоен медалей «За боевые отличия». Кроме того, имеет награды

«Участнику военной операции в Сирии», «За участие в миротворческой миссии в Сирийской Арабской Республике», «За освобождение Пальмиры». За добросовестную службу и выслугу лет удостоен медалей «За отличие в военной службе», «За службу в Спецназе», «За возращение Крыма».

За проявленные доблесть и героизм при исполнении воинского долга Андрей Юрьевич Шорин представлен к Государственной награде «Орден мужества» посмертно.

— К большому сожалению, сегодня мы прощаемся с храбрым воином и настоящим патриотом. Это непоправимая утрата для семьи Андрея Юрьевича, тяжелая потеря для друзей, сослуживцев и всех, кто его знал. Он был мужчиной с сильным характером, четко следовавшем своим принципам, честным, уверенным. Он героически погиб, защищая Родину. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего военнослужащего, — высказался губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

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