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В Саратове продают подвал Крытого рынка. Информация об этом размещена на портале объявлений Авито.

В Саратове на продажу выставлена часть одного из самых знаменитых зданий. Подвальное помещение площадью в 3900 квадратных метров под зданием Крытого рынка за 25 миллионов рублей.

Объект продается без отделки

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