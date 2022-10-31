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В Саратове продают подвал Крытого рынка. Информация об этом размещена на портале объявлений Авито.
В Саратове на продажу выставлена часть одного из самых знаменитых зданий. Подвальное помещение площадью в 3900 квадратных метров под зданием Крытого рынка за 25 миллионов рублей.
Объект продается без отделки
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