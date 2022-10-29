Усова о председателе Союза журналистов в ЛНР: был готов умереть за то, чтобы считаться русским

Выступление Леонарда Свидовскова

Сегодня, 29 октября, в Москве проходит XIII съезд Союза Журналистов России, где освещаются многочисленные вопросы по работе СМИ в стране.

Перед собравшимися выступил и председатель Союза журналистов России Луганской Народной Республики Леонард Свидовсков.

- Мы 30 лет шли к тому, чтобы стать частью России и быть частью огромного, большого очень ценного для каждого из нас сообщества российских журналистов. Мы уже восемь лет как готовы умереть за то, чтобы нас считали русскими, - заявил Свидовсков.

Напомним, в мероприятии принимает участие и Депутат Саратовской областной Думы и гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова. Именно она поделилась отрывком выступления Свидовскова в своем Телеграм-канале «Колонка издателя».