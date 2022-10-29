Депутат Саратовской областной Думы, гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова
Депутат Саратовской областной Думы, гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова поддержала выступление главреда «МК» о помощи печатным СМИ.
В своем телеграм-канале «Колонка издателя» она поделилась выступлением главного редактора «Московского Комсомольца» Владимира Гусева на XIII съезде Союза Журналистов России.
- Именно традиционно работающие журналисты на телевидении и в печатных СМИ должны в первую очередь поддерживаться государством. Когда разговариваю с ответственными лицами на эту тему, то не устаю повторять: именно старшее поколение, которое нуждается в печатных СМИ, активнее всего ходит на выборы. Об этом нужно помнить, - убежден Владимир Гусев.
Эту позицию полностью разделяет и Мария Усова.
Видео с выступлением главреда «МК» можно посмотреть здесь.