Депутат Саратовской областной Думы, гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова

Депутат Саратовской областной Думы, гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова поддержала выступление главреда «МК» о помощи печатным СМИ.

В своем телеграм-канале «Колонка издателя» она поделилась выступлением главного редактора «Московского Комсомольца» Владимира Гусева на XIII съезде Союза Журналистов России.

- Именно традиционно работающие журналисты на телевидении и в печатных СМИ должны в первую очередь поддерживаться государством. Когда разговариваю с ответственными лицами на эту тему, то не устаю повторять: именно старшее поколение, которое нуждается в печатных СМИ, активнее всего ходит на выборы. Об этом нужно помнить, - убежден Владимир Гусев.

Эту позицию полностью разделяет и Мария Усова.

Видео с выступлением главреда «МК» можно посмотреть здесь.