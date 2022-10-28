Начальница почтового отделения в Саратовской области попалась на хищении 300 тысяч рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, в период с 19 февраля 2021 года по 27 февраля 2022 года 47-летняя начальница сельского отделения почты в Петровском районе присвоила себе более 300 тысяч рублей из кассы и от проданных товаров.

В суде женщина признала свою вину. Ей было назначен условный срок в 1 год и 8 месяцев с испытательным сроком на 2 года.

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