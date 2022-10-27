Роман Бусаргин пообещал продолжить проведение прямых линий с саратовцами

Прямая линия 27.10.22

Сегодня, 27 октября, в Саратовской области состоялась прямая линия с губернатором Романом Бусаргиным, которая стала для него первой в качестве официального главы региона.

Бусаргин ответил на вопросы по мобилизации, дорожному и социальному строительству, льготам, организации новогодних мероприятий и многим другим. Он отметил, что все озвученные вопросы будут взяты на контроль и приняты решения по ним.

В завершении прямой линии глава региона пообещал продолжить проведение прямых линий с саратовцами.