Роман Бусаргин ответил на вопросы по мобилизации на прямой линии

Прямая линия 27.10.22

Сегодня, 27 октября, в рамках прямой линии Роман Бусаргин ответил на вопросы саратовцев по частичной мобилизации.

В частности, жители региона были обеспокоены тем, что при военкоматах не проводится медкомиссия.

- Поскольку мобилизованные не всегда представляют актуальные данные по состоянию своего здоровья, при необходимости уточнить данные будет проводиться комиссия. Для этого нужно обратиться с соответствующим запросом, - рассказал Бусаргин.

Саратовец пожаловался, что после получения повестки он был уволен работодателем. Бусаргин посоветовал ему обратиться на горячую линию, где специалисты помогут разобраться с ситуацией.

Напомним, по кредитам мобилизованным предоставляются кредитные каникулы.

Глава региона также признался, что у него есть два близких друга, которые попали под мобилизацию. Сам он не имеет связи с ними, но поддерживает контакт с командирами полков.