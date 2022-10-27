Фото: Госавтоинспекция

В Саратове произошло смертельное ДТП с двумя иномарками «Kia». Об этом сообщает пресс служба городской ГИБДД.

Сегодня в 18:10 у дома №55 по улице Танкистов столкнулись автомобили «Kia» бежевого и серебристого цвета. По данным ведомства, 63-летний водитель серебристой иномарки скончался за рулем еще до момента столкновения, что и стало причиной ДТП.

Как уточняет региональный Минздрав, два пассажира бежевой «Kia», мужчины 1972 и 1989 года рождения госпитализированы в состоянии средней тяжести. Им диагностированы ушибы и черепно-мозговые травмы. Причина смерти виновника аварии остается неизвестной.

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