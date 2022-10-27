Оборонным предприятиям Саратовской области нужны квалифицированные работники, о чем сообщает минпромэнерго.

Объем заказов на предприятиях ОПК сейчас увеличился и людей не хватает. Требуются конструкторы, технологи, операторы, слесари-сборщики, испытатели приборной продукции, а также токари, фрезеровщики, станочники широкого профиля.

Роман Бусаргин поручил подготовить перечень и количество необходимых специалистов и предоставить по учреждениям среднего и высшего образования.

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