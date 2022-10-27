В Саратове более 22 миллионов направят на выплаты советникам директоров школ

В Саратове более 22 миллионов рублей направят на выплаты советникам директоров школ по воспитанию. В регионе прошло обсуждение бюджета на 2022 год, в ходе которого облдума приняла поправки.
Всего доходы и расходы бюджета предложено увеличить на 106,2 миллиона рублей. На работу советников директоров школ по воспитанию решено направить 22,6 миллиона, на ремонт общественного транспорта – 71,2 миллиона рублей, а на питание мобилизованных — 3,2 миллиона.
В итоге депутаты поддержали изменения в бюджет.
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