Фото: Архив КП Фото: Ксения Высотина

За неделю в Саратовской области подорожали бананы, огурцы и помидоры. Таковы данные Саратовстата на 24 октября.

По сравнению с ценами на 17 октября бананы подорожали на 2,66%, а огурцы и помидоры на 6,85% и 5,43% соответственно. На 2,66% выросла цена на консервы овощные для детского питания и на 1,99% на мясные.

Вместе с тем, есть и подешевевшие продукты. Картошка потеряла в цене 3%, а подсолнечное масло - 1,04%.

Данные Саратовстата

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.