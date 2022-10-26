Мария Усова высказалась в поддержку льгот для мобилизованных

Мария Усова на заседании облдумы 26.10.22

Сегодня, 26 октября, в рамках 3-его заседания Саратовской областной Думы был принят ряд важных поправок в бюджет, направленных на поддержку мобилизованных жителей региона и членов их семей. Депутат Саратовской облдумы и гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова (фракция «Единая Россия») высказалась в поддержку этих поправок в своем Телеграм-канале.

- Участникам СВО в Саратовской области будет оказываться бесплатная юридическая помощь, военнослужащих освободят от транспортного налога, школьники из семей мобилизованных, обучающиеся с 5 по 11-й классы будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Считаю данные поправки необходимыми и своевременными. Ситуация обязывает власть поддержать граждан, вставших на защиту интересов страны! – заявила Мария Усова

Парламентарий также отметила единодушие депутатов всех фракций в голосовании за поправки, направленные на поддержку мобилизованных граждан.

Напомним, в Саратовской области мобилизованным и переселенцам выделят около 500 миллионов рублей.