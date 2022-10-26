Фото: Архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Саратовской области ввели штрафы за плохой надзор за детьми. Такое решение было принято сегодня, 26 октября, на очередном заседании облдумы.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко представил проект «О внесении изменении в закон Саратовской области об административных правонарушениях на территории Саратовской области».

Согласно законопроекту, под штрафы теперь попадут родители, чьи несовершеннолетние дети будут находиться на улице после 22:00, а также в заведениях с продажей алкоголя без сопровождения родителей.

Законопроект приняли.