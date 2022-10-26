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Политика26 октября 2022 7:56

В Саратовской области ввели штрафы за плохой надзор за детьми

Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Саратовской области ввели штрафы за плохой надзор за детьми. Такое решение было принято сегодня, 26 октября, на очередном заседании облдумы.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко представил проект «О внесении изменении в закон Саратовской области об административных правонарушениях на территории Саратовской области».

Согласно законопроекту, под штрафы теперь попадут родители, чьи несовершеннолетние дети будут находиться на улице после 22:00, а также в заведениях с продажей алкоголя без сопровождения родителей.

Законопроект приняли.