Фото: Архив КП
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Саратовской области ввели штрафы за плохой надзор за детьми. Такое решение было принято сегодня, 26 октября, на очередном заседании облдумы.
Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко представил проект «О внесении изменении в закон Саратовской области об административных правонарушениях на территории Саратовской области».
Согласно законопроекту, под штрафы теперь попадут родители, чьи несовершеннолетние дети будут находиться на улице после 22:00, а также в заведениях с продажей алкоголя без сопровождения родителей.
Законопроект приняли.