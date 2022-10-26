В Саратовской области мобилизованным и переселенцам выделят около 500 миллионов рублей

Заседание Думы 26.10.22

В Саратовской области на поддержку граждан, попавших под частичную мобилизацию, а также вынужденных переселенцев с Донбасса и территории Украины выделят около 500 миллионов рублей. Предложение было оглашено сегодня, 26 октября, на заседании областной Думы.

Заместитель министра финансов Евгений Петькин представил поправки в закон о региональном бюджете. На единовременные выплаты гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, а также социальные выплаты гражданам, вынужденно покинувшим территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик и возмещение расходов по их размещению и питанию решено выделить 497,5 миллионов рублей.

По итогам голосования закон принят в двух чтениях.