В Саратовской области сменились два районных прокурора, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Пост прокурора Воскресенского района занял советник юстиции Максим Пастушин, пост прокурора Пугачевского района - советник юстиции Вадим Шумов.

- Пастушин М.А., 1987 года рождения, имеет высшее юридическое образование, женат, воспитывает двоих детей. В органах прокуратуры работает с мая 2010 г. Был помощником Петровского межрайонного прокурора, помощником прокурора Кировского района г. Саратова, заместителем прокурора ЗАТО г. Шиханы. С августа 2018 г. замещал должность прокурора отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры области. Зарекомендовал себя юридически грамотным, инициативным, добросовестным работником.

Шумов В.А., 1975 года рождения, имеет высшее юридическое образование, женат, воспитывает двоих детей. В органах прокуратуры работает с февраля 1998 г. Был следователем, старшим следователем прокуратуры Октябрьского района г. Саратова, следователем по особо важным делам прокуратуры Кировского района г. Саратова, помощником прокурора г. Саратова, первым заместителем Вольского межрайонного прокурора, прокурором Самойловского района, работал на различных должностях в аппарате прокуратуры области. С июля 2016 г. замещал должность старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области. Зарекомендовал себя юридически грамотным, инициативным, добросовестным работником, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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