На сегодня, 25 октября, в Саратовской области еще 138 человек заразились коронавирусом. Всего обнаружено 295 894 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 288 083 человека, за сутки — 221.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 2;

- 7-17 лет — 4;

- 18-29 лет — 15;

- 30-49 лет — 38;

- 50-64 лет — 37;

- 65 и старше — 42.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в: Саратове - 85, Балаковском районе - 21, Балашовском - 13.

Все 138 пациентов поступили с признаками ОРВИ.

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