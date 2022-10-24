В Саратове загорелся УАЗ на Шелковичной

Сегодня, 24 октября, в Саратове загорелся УАЗ на улице Шелковичной, о чем сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 15:05. На открытой площадке возле дома № 120 на ул. Шелковичная. В итоге у автомобиля сгорел моторный отсек на площади 2 квадратных метра.

На тушение выезжал один пожарный расчет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.