В Саратове загорелся УАЗ на Шелковичной

Сегодня, 24 октября, в Саратове загорелся УАЗ на улице Шелковичной, о чем сообщили в ГУ МЧС по региону.
Сообщение о пожаре поступило в 15:05. На открытой площадке возле дома № 120 на ул. Шелковичная. В итоге у автомобиля сгорел моторный отсек на площади 2 квадратных метра.
На тушение выезжал один пожарный расчет.
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