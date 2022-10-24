В программе «Следствие вели» вышел сюжет про саратовского маньяка

"Следствие вели..."
В популярной программе «Следствие вели» с Леонидом Каневским на НТВ вышел сюжет про Саратов.
Этот выпуск называется «Челюсти по-советски» и рассказывает о насильнике и убийце, который расправлялся со своими жертвами при помощи острых зубов. Он охотился на девушек в поселке Солнечный. Старожилы до сих пор помнят жуткую историю о том, как маньяк изнасиловал и повесил в посадках учительницу.
Преступником в итоге оказался дворник и токарь с саратовского завода. Ему дали 20 лет.
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