Саратовская администрация сообщила о проехавшей на красный маршрутке в полицию

Фото: SARATOV DETKA
Администрация Саратова обратилась в полицию по поводу проехавшей на красный маршрутки. Изначально на нарушителя ПДД пожаловались жители Саратова, о чем сообщает Телеграм-канал SARATOV DETKA.
Речь идет о пассажирской маршрутке №25. В мессенджере была выложена запись с видео-регистратора, на которой четко видно совершаемое нарушение ПДД.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Кутякова и Университетская в Саратове. Из-за того, что водитель маршрутки проехал на красный, она чуть на попала в ДТП.
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