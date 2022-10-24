Саратовская администрация сообщила о проехавшей на красный маршрутке в полицию

Фото: SARATOV DETKA

Администрация Саратова обратилась в полицию по поводу проехавшей на красный маршрутки. Изначально на нарушителя ПДД пожаловались жители Саратова, о чем сообщает Телеграм-канал SARATOV DETKA.

Речь идет о пассажирской маршрутке №25. В мессенджере была выложена запись с видео-регистратора, на которой четко видно совершаемое нарушение ПДД.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Кутякова и Университетская в Саратове. Из-за того, что водитель маршрутки проехал на красный, она чуть на попала в ДТП.

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