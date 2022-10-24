В Елшанке отключили воду до вечера

Сегодня, 24 октября, в Елшанке в Саратове отключили воду до вечера, о чем сообщает ООО «КВС».

Идут ремонтные работы на водопроводе по адресу: улица Победы/1-я Елшанская. Из-за них до 18:00 прекращено водоснабжение абонентов улиц: Победы, 1-я Елшанская, 1-я, 2-я и 3-я Речные. Планируемое время окончания работ.

Напомним, ранее в ООО «КВС» сообщили о том, что без воды остался поселок Новосоколовогорский.

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