Мобилизованным в Саратовской области автоматически переведут выплату в 50 тысяч рублей, об этом рассказал в своем телеграм-канале глава региона Роман Бусаргин.

Губернатор объяснил, что военнослужащим не понадобится писать заявлений, деньги в автоматическом режиме будут зачислены на карту, указанную ими в военкомате для получения денежного довольствия. При желании, мобилизованный может написать заявление о распределении выплат в определенных долях между членами семьи и 50 тысяч будут перечислены на указанные им реквизиты в тех же пропорциях.

Начисление выплат начнется с 1 ноября.

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