Новый участок саратовской набережной откроется весной следующего года

Фото: пресс-служба губернатора
Новый участок саратовской набережной откроется весной 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Общестроительные работы почти завершены, рабочие обустраивают нижний ярус, укладывают грунт, отделывают лестницы. В следующем году планируется выполнить озеленение набережной, высадить газоны, установить лавочки и урны.
Новый участок набережной будет проходить от улицы 2-й Садовой до Большой Садовой.
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