Сегодня, 21 октября, тысячи жителей Ленинского района остались без отопления. Об этом сообщает районная администрация.

Идет ремонт бойлерной и на время него отключено отопление по следующим адресам: улица Мира, 15, 15а, 17, 17а, 17Б, 17в, 17г, 19, 19а, 20, 20а, 20Б, 20в, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 30, 30а,30Б, 15Б, 26, 28, 34, 32, Международная, 26, 26а, 28а, 30, 28Б, 36, 4-я Дачная, 7, 9, Молодежный проезд, 3, 5.

Без тепла остались также саратовцы по адресам: Ламповая, 9, 11, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, Студеная, 19, 1, 3, 3а, 4, 5,6, 8, 9, 10, 11, 15, 17, Шехурдина, 50, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 60а, 62, 62а, 64, 2-я Прокатная, 21/1, 23а, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, Бульварная, 3, 4, 4а, 5, 7, 10, 12, 14, 14а, 16, Осенняя, 4а, 6а, проспект Строителей, 3, 7, 5а, 9, 11, 13, 13а, а также на 1, 2, 3-м Студеных проездах.

На улице Зыбина проводится перекладка трубопровода. На время работ сокращена подача тепла в поселок Ласточкино, а также по адресам: Уфимцева, 3а, 3Б, 3в и 2-й проезд Блинова.

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