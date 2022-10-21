В Саратовской области осенние каникулы продлятся всего девять дней, таковы данные регионального министерства образования.

Осенние каникулы начнутся уже на следующей неделе, 29 октября и закончатся 7 ноября.

Отметим, что у тех общеобразовательных учреждений, где учеба организована по триместрам, будет другой график.

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