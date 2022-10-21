На сегодня, 21 октября, в Саратовской области еще 142 человека заразились коронавирусом. Всего обнаружено 295 351 зараженных саратовцев. Выздоровели с начала эпидемии 287 376 человек, за сутки — 236. В стационарах остаются 131 человек, на амбулаторном лечении — 1 974.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 5;
- 7-17 лет — 6;
- 18-29 лет — 17;
- 30-49 лет — 35;
- 50-64 лет — 43;
- 65 и старше — 36.
С пневмонией поступили девять человек, с признаками ОРВИ — 133.
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