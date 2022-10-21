На сегодня, 21 октября, в Саратовской области еще 142 человека заразились коронавирусом. Всего обнаружено 295 351 зараженных саратовцев. Выздоровели с начала эпидемии 287 376 человек, за сутки — 236. В стационарах остаются 131 человек, на амбулаторном лечении — 1 974.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 5;

- 7-17 лет — 6;

- 18-29 лет — 17;

- 30-49 лет — 35;

- 50-64 лет — 43;

- 65 и старше — 36.

С пневмонией поступили девять человек, с признаками ОРВИ — 133.

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